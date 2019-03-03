Каррера: не хватает «Спартака» и любви болельщиков, в России мне было хорошо

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, покинувший клуб прошлой осенью, рассказал, чего ему не хватает после отъезда из России.



«Чего мне не хватает в России? Безусловно, это любовь болельщиков, которую они мне дарили на протяжении двух с половиной нет. Благодаря ей я чувствовал себя как дома. В России мне было очень хорошо. Кроме того, мне не хватает холода, нравится снег.



И, определённо, мне не хватает «Спартака», который за два с половиной года стал моей семьёй. Я по нему немного скучаю, но, к сожалению, такова наша жизнь. Не хватает голоса и присутствия переводчика Артёма. Он один из тех людей, которых мне не хватает. Кроме того, есть несколько друзей, которых планирую навестить.



Видео с дочкой Мартиной? Мы ехали в машине, и она поставила песню МакSим. Честно говоря, она напоминает мне о победе «Спартака» в чемпионате. Я намерен вернуться в Москву, встретиться с друзьями, поэтому думаю, что обязательно туда вернусь уже в этом марте.



Мне было непросто уезжать. Когда болельщики приезжают попрощаться с тобой в аэропорт, устраивают шествие, поют… Полагаю, я оставил за собой нечто важное. Горжусь тем, что оставил о себе такое воспоминание именно этим болельщикам. Благодарен им за всё, что они мне дали за эти два с половиной года.



Жена плакала, когда мы уезжали. Я — нет, но мне было грустно. Я редко проливаю слезу, поскольку знаю, что наш мир так устроен. Моя жена, возможно, плакала больше, потому что в Москве ей было хорошо, у неё появились друзьям. Я был очень огорчён, но знаю, что в жизни как игрока, так и тренера такое случается», — сказал Каррера в эфире программы «Инсайдеры».

