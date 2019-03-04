Грулёв: цель «Динамо» — попасть в пятёрку сильнейших

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулёв прокомментировал победу над «Уфой» в матче 18-го тура РПЛ. Игрок стал автором гола на последних секундах встречи.

«Тяжёлая была игра, много моментов у нас, у них, вязкая, много борьбы. В принципе в первый тур тяжело входить, хорошо, что победили. Два гола с угловых? Не отрабатывали, так получилось. Хорошие подачи, в нужные точки побежали и забили, всё закономерно. Перед заменой Хохлов говорил активно действовать впереди и сзади помогать, выигрывать единоборства – стандартные вещи.

Цель на вторую часть сезона? Попасть в пятёрку сильнейших. Понятное дело, что тяжело, но надо идти постепенно», — цитирует Грулёва Rusfootball.info.

После 18 туров «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. От пятого места москвичи отстают на 6 баллов.