«Спартак» удовлетворил просьбу Трахтенберга об отставке

Накануне Леонид Трахтенберг сообщил о намерении покинуть должность директора департамента по связям с общественностью «Спартака». Руководство клуба удовлетворило просьбу об отставке. Исполняющим обязанности директора департамента назначен Филипп Папенков.



«Спартак» благодарит Леонида Трахтенберга за годы работы в должности главы департамента на благо красно-белых!" — говорится на официальном сайте столичной команды.

Накануне Трахтенберг сообщил, что покидает пост главы департамента «Спартака» по связям с общественностью. Своё решение он объяснил появлением на официальном сайте клуба негативного комментария в адрес фанатов красно-белых.

«Спартак» после 18 туров занимает в таблице РПЛ четвёртое место.