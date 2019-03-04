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«Спартак» удовлетворил просьбу Трахтенберга об отставке

«Спартак» удовлетворил просьбу Трахтенберга об отставке
Футбол / РПЛ

Накануне Леонид Трахтенберг сообщил о намерении покинуть должность директора департамента по связям с общественностью «Спартака». Руководство клуба удовлетворило просьбу об отставке. Исполняющим обязанности директора департамента назначен Филипп Папенков.

«Спартак» благодарит Леонида Трахтенберга за годы работы в должности главы департамента на благо красно-белых!" — говорится на официальном сайте столичной команды.

Накануне Трахтенберг сообщил, что покидает пост главы департамента «Спартака» по связям с общественностью. Своё решение он объяснил появлением на официальном сайте клуба негативного комментария в адрес фанатов красно-белых.

«Спартак» после 18 туров занимает в таблице РПЛ четвёртое место.

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью покинул свой пост
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