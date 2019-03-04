Неймар: Мбаппе станет одним из лучших футболистов в истории

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал об отношениях со своим партнёром по атаке парижан Килианом Мбаппе, а также выразил мнение, что француз станет одним из лучших игроков в истории футбола.



«У нас с Килианом лучшие отношения, которые только можно представить. Я называю его «золотым мальчиком». Он станет одним из лучших футболистов в истории, и я стараюсь помогать ему лучшим образом. Мы много говорим и чувствуем себя братьями. На поле между нами отличное взаимопонимание, и мы не завидуем друг другу. Похожие отношения у меня были с Месси, когда мы соперничали за «Золотой мяч», — цитирует Неймара Globo Esporte.



Напомним, Неймар в настоящий момент восстанавливается от перелома пятой плюсневой кости правой ноги.

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