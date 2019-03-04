Деле Алли восстановился после травмы и приступил к тренировкам

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли провёл первую тренировку после травмы подколенного сухожилия, которую получил в январе. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист может вернуться на поле в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном», который состоится в субботу, 9 марта.

22-летний Алли перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в феврале 2015 года из «Милтон Кинс Донс». Сумма трансфера составила € 6,63 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, стал автором пяти забитых мячей, а также одной результативной передачи. Контракт игрока с лондонским клубом действителен до лета 2024 года.

В 29 турах АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» набрал 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице.