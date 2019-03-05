Руководство «Шальке» дало Тедеско время на исправление ситуации

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско не покинет свой пост в ближайшее время, сообщает Goal.com со ссылкой на Sky.



По информации источника, руководство клуба из Гельзенкирхена провело собрание, на котором было принято решение дать специалисту время на исправление ситуации.



Тедеско возглавил «Шальке» в 2017 году. Под его руководством команда финишировала на втором месте в прошлом сезоне Бундеслиги и вышла в Лигу чемпионов. После 34 туров нынешнего розыгрыша немецкого первенства «Шальке» занимает 14-е место в турнирной таблице и находится лишь в четырёх очках от зоны вылета. В последних шести матчах чемпионата команда потерпела четыре поражения.



В Лиге чемпионов «Шальке» преодолел групповой этап и уступил «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала со счётом 2:3. Ответная встреча состоится 12 марта.

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