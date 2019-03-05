Гендиректор «Рубина» — о мировом соглашении с Караденизом: и на кухне ругаются

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал итоги сегодняшнего заседания, на котором решался вопрос задолженности казанского «Рубина» перед бывшим футболистом команды Гёкденизом Караденизом.



Ранее стало известно, что «Рубин» обязался выплатить Караденизу 35 млн рублей. Турецкий футболист выступал за казанскую команду с 2008 года, а в прошлом году завершил карьеру.



«Те 35 миллионов, которые палата по разрешению споров обязала выплатить Караденизу, уже выплачены „Рубином“.



Хорошие отношения между клубом и игроком восстановлены? Они и были хорошими, мы ведь столько лет знаем друг друга. Все споры были в телефонном разговоре, но и на кухне ругаются», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Палата по разрешению споров: Карадениз и «Рубин» заключили мировое соглашение