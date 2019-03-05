«Ювентус» готов заплатить € 120 млн за форварда «Бенфики»

«Ювентус» является лидером в борьбе за нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша. Как сообщает AS, 19-летний футболист является главной целью туринского клуба в летнее межсезонье. Отмечается, что итальянцы готовы заплатить за хавбека € 120 млн. Именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.



Ранее в СМИ сообщалось, что на Фелиша также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал» и «Атлетико», но самые лучшие шансы приобрести игрока сейчас у «Ювентуса».

Фелиш — воспитанник «Бенфики» и выступает за основной состав с 2018 года. В нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах португальского национального чемпионата и стал автором 9 забитых мячей. Контракт форварда с лиссабонским клубом действует до лета 2023 года.