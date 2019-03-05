Консейсау: в матче с «Ромой» нам следует эффективно сыграть в атаке и обороне

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», который состоится завтра, 6 марта. В первом встрече «Рома» обыграла «Порту» со счётом 2:1.

«Мы должны побеждать, но торопиться не следует. Необходимо сыграть на хорошем уровне в обороне. У „Ромы“ третья по силе атака в серии А. Сбалансированность будет ключевым фактором для достижения результата.



Только команда имеет значение. Наша уверенность зиждется на ежедневной работе, а не на отдельных игроках. Следует эффективно сыграть как в нападении, так и в обороне. Не стоит переусердствовать с воинственными призывами, всё в наших руках», — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Матч «Порту» — «Рома» пройдёт на стадионе «Драгау» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.