Льорис: матч с «Боруссией» — это шанс завершить работу, начатую в феврале

Французский вратарь лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится сегодня, 5 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Для нас это шанс завершить работу, начатую в феврале. Матч вновь будет сложным. Секретов не осталось. С нетерпением ждем стартового свистка», — приводит слова Льориса официальный сайт клуба.
Напомним, в первом матче «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Боруссию» на своём поле со счётом 3:0.
Ответный матч «Боруссия» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало встречи — в 23:00 мск. Главный арбитр матча — Данни Маккелли.
«Боруссия Д» — «Тоттенхэм»: котировки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов