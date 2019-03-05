Льорис: матч с «Боруссией» — это шанс завершить работу, начатую в феврале

Французский вратарь лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится сегодня, 5 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Для нас это шанс завершить работу, начатую в феврале. Матч вновь будет сложным. Секретов не осталось. С нетерпением ждем стартового свистка», — приводит слова Льориса официальный сайт клуба.

Напомним, в первом матче «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Боруссию» на своём поле со счётом 3:0.

Ответный матч «Боруссия» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало встречи — в 23:00 мск. Главный арбитр матча — Данни Маккелли.