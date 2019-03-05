«Боруссия» Д — «Тоттенхэм»: Ройс и Алькасер — в атаке хозяев

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 5 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Главный судья — Данни Маккели (Нидерланды).

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Вайгль, Геррейру, Витсель, Гётце, Санчо, Вольф, Ройс, Алькасер



Запасные: Ларсен, Дилэйни, Хакими, Хитц, Пулишич, Шмельцер, Загаду



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэвис, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн



Запасные: Гассанига, Роуз, Дайер, Ваньяма, Ламела, Лукас Моура, Льоренте

Встреча «Боруссия» — «Тоттенхэм» пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало матча в 23:00 мск. Напомним, в первом матче английский клуб добился крупной победы на своём поле со счётом 3:0.