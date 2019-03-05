Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» Д — «Тоттенхэм»: Ройс и Алькасер — в атаке хозяев

«Боруссия» Д — «Тоттенхэм»: Ройс и Алькасер — в атаке хозяев
Футбол / Лига чемпионов

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 5 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Главный судья — Данни Маккели (Нидерланды).

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Вайгль, Геррейру, Витсель, Гётце, Санчо, Вольф, Ройс, Алькасер

Запасные: Ларсен, Дилэйни, Хакими, Хитц, Пулишич, Шмельцер, Загаду

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэвис, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн

Запасные: Гассанига, Роуз, Дайер, Ваньяма, Ламела, Лукас Моура, Льоренте

Встреча «Боруссия» — «Тоттенхэм» пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало матча в 23:00 мск. Напомним, в первом матче английский клуб добился крупной победы на своём поле со счётом 3:0.

Льорис: матч с «Боруссией» — это шанс завершить работу, начатую в феврале
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент