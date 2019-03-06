Меркулов: «Спартак» больше прессингует, чем «Зенит»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов высказал мнение по поводу предстоящего ответного четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком». Игра состоится завтра, 7 марта, на «Екатеринбург Арене».



«Если сравнивать «Зенит» и «Спартак», то, наверное, красно-белые больше прессингуют. Питерцы быстро садятся в оборону и защищаются позиционно. А у «Спартака» обычно остаётся больше свободных зон на собственной половине поля. Поэтому в игре с москвичами нам будет легче выбегать в контратаки», — цитируют Димитрова «Известия».



В первой встрече между «Спартаком» и «Уралом», которая состоялась в Москве в декабре прошлого года, была зафиксирована ничья — 1:1. Календарь Кубка России сезона-2018/19 можно посмотреть на «Чемпионате».

Димитров: у «Спартака» поменялся игровой стиль, «Урал» ждёт тяжёлая встреча