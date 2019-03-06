В Испании подвели итоги голосования за лучшего российского игрока в эпоху ЛЧ

Лучшим российским игроком в эпоху Лиги чемпионов в её современном формате, то есть начиная с сезона-1992/93, признан бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин.

Аршавин занял первое место по итогам голосования в «твиттере» испанского телеканала Movistarplus, набрав 45 процентов голосов.

Вторым стал экс-хавбек «Спартака», «Бенфики», «Сельты» Александр Мостовой (23%). В тройку также вошёл бывший полузащитник «Спартака», «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев (18%). Четвёртым оказался экс-полузащитник «Спартака», «Валенсии», «Сельты», «Реала Сосьедад» Валерий Карпин (14%).

Аршавин в своей карьере провёл 42 матча в Лиге чемпионов (с учётом квалификационных раундов), забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.