Радченко: «Аякс» не испугался на «Сантьяго Бернабеу», полностью превзошёл «Реал»

Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Депортиво», «Расинга» и «Райо Вальекано», высказал мнение о победе «Аякса» над «Реалом» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выходе в четвертьфинал турнира.



«Мало кто предполагал, что матч сложится именно так. „Аякс“ после домашнего поражения просто-напросто не опустил рук, планомерно готовился, перенёс игру в чемпионате. Что касается краха „Реала“, то, во-первых, у них был насыщенный график. Во-вторых, свою роль сыграли потери „сливочных“: чего только стоит отсутствие Рамоса в центре обороны. Можно долго перечислять, но нужно отдать должное „Аяксу“: они вышли на „Сантьяго Бернабеу“ и не испугались, играли в свой футбол и полностью превзошли соперника.



Оправился ли психологически „Реал“ от потери Роналду? Нет, он был ключевым игроком, у него в руках была дирижёрская палочка. Потеря такого игрока просто так не проходит, нужно полностью перестраивать игру. Вспомните начало чемпионата, когда Лопетеги пытался реформировать команду, но не смог это сделать и был уволен. В таких клубах требуют мгновенного результата.



Уверен, что выводы будут сделаны и мы увидим новый „Реал“ с другими футболистами и без ветеранов. Все, кто на данный момент в клубе, уже выиграли всё, теряется мотивация», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Куртуа: произошедшее в матче с «Аяксом» — это футбол