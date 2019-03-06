КДК оштрафовал «Локомотив» на 70 тыс. рублей

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет сегодня, 6 марта, принял по итогам матчей 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2) и «Урал» — «Зенит» (0:1).



«По матчу „Локомотив“ — «Крылья Советов» принято решение оштрафовать «Локомотив» на 70 тысяч рублей за оскорбления. «Урал» — «Зенит»: тренер Низелик оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы тренерской зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин раскритиковал поведение фанатов «Локомотива», которые скандировали нецензурные выражения в начале встречи с «Крыльями Советов».