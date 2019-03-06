В Шотландии ограбили дом Роджерса, покинувшего «Селтик» ради «Лестера»

В Шотландии злоумышленники ограбили дом главного тренера «Лестер Сити» Брендана Роджерса. Это случилось через неделю после того, как Роджерс покинул «Селтик» ради работы в клубе английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.

По данным источника, полицию вызвали к дому в Берсдене примерно в 2 часа ночи по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал, но преступники вынесли некоторые вещи из особняка.

Роджерс возглавлял «Селтик» на протяжении двух с половиной лет. За это время он дважды приводил клуб из Глазго к чемпионскому титулу. После того, как стало известно об уходе Роджерса, болельщики «Селтика» на одном из матчей вывесили оскорбительный баннер, адресованный специалисту. Сам Роджерс заявил, что остаётся истинным кельтом, но принял данное решение, руководствуясь интересами карьеры.