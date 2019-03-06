Мостовой: игроки «Реала» насытились тремя подряд победами в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал разгромное поражение «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4).



«Причин у неудач «Реала» много. Во-первых, это увольнение главного тренера. Во-вторых, уход ведущего игрока, который забивал много мячей и отдавал немало передач. Таких футболистов очень трудно найти, потому что их всего двое. Ещё команду очень сильно подкосили внутренние конфликты: у игроков постоянно возникают вопросы, почему один футболист получает игровое время, а другой — нет.



Не стоит забывать, что «Реал» три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов. Это достижение, которое побьют ещё нескоро. Можно сказать, что команда насытилась. У всех клубов бывают спады. У «Барселоны» тоже был неудачный период, это нормальная ситуация. Нельзя говорить, что эпоха закончилась, просто у них неудачный сезон, можно даже сказать, провальный. То, что произошло вчера, – трагедия», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.

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