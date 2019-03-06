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«Нант» обыграл «Витре» и встретится с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции

«Нант» обыграл «Витре» и встретится с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции
Футбол / Франция

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Витре» принимал «Нант». Встреча состоялась на стадионе «Франсис Ле Бассер» в Лавале и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 25-й минуте первый гол забил полузащитник «Нанта» Габриэл Бошилья. В конце первого тайма второй мяч в ворота хозяев отправил хорватский нападающий «Нанта» Антонио Манце.

В полуфинале Кубка Франции «Нант» сыграет с «ПСЖ», который ранее разгромил «Дижон» (3:0). «Пари Сен-Жермен» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции (12). Кроме того, парижский клуб становился обладателем трофея последние четыре сезона (2015, 2016, 2017, 2018). Во втором полуфинале Кубка Франции встретятся «Лион» и «Ренн». Матч состоится 2 апреля.

Кубок Франции. 1/4 финала
06 марта 2019, среда. 20:30 МСК
Витре
Витре
0 : 2
Нант
Нант
0:1 – Бошилья – 25, 0:2 – Манце – 44
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