«Нант» обыграл «Витре» и встретится с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Витре» принимал «Нант». Встреча состоялась на стадионе «Франсис Ле Бассер» в Лавале и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 25-й минуте первый гол забил полузащитник «Нанта» Габриэл Бошилья. В конце первого тайма второй мяч в ворота хозяев отправил хорватский нападающий «Нанта» Антонио Манце.



В полуфинале Кубка Франции «Нант» сыграет с «ПСЖ», который ранее разгромил «Дижон» (3:0). «Пари Сен-Жермен» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции (12). Кроме того, парижский клуб становился обладателем трофея последние четыре сезона (2015, 2016, 2017, 2018). Во втором полуфинале Кубка Франции встретятся «Лион» и «Ренн». Матч состоится 2 апреля.