Сульшер: «Манчестер Юнайтед» способен пройти весь путь в ЛЧ до конца

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Встреча команд состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды.

«Сэр Алекс Фергюсон также счастлив и горд. Вот как это делается в „Манчестер Юнайтед“. Мы можем пройти весь путь в турнире до конца, но давайте просто дождемся жеребьёвки. В четвертьфинале все команды будут сильными.

Лукаку? Шесть голов в трёх матчах — неплохо. Лукаку сейчас просто на высоте. Он получил свою долю критики, но мы использовали его в позиции, которая подходит ему лучше. Я рад за него", — приводит слова Сульшера пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.