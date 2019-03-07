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УЕФА не стал дисквалифицировать Симеоне за жест в матче с «Ювентусом»

УЕФА не стал дисквалифицировать Симеоне за жест в матче с «Ювентусом»
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сможет присутствовать на скамейке в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Как сообщает AS, дисциплинарный комитет УЕФА принял решение не дисквалифицировать аргентинского специалиста за его неприличный жест в первой встрече с бьянконери. Вместо этого Симеоне будет должен заплатить штраф в размере € 20 тыс. Отмечается, что инцидент не попал в отчёт арбитров о матче.

Напомним, после гола «Атлетико» в ворота «Ювентуса» Симеоне схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам.

Первый матч «Атлетико» – «Ювентус» завершился победой «матрасников» со счётом 2:0. Ответная встреча состоится в Турине 12 марта и начнётся в 23:00 мск.

Симеоне отпраздновал победу над «Ювентусом» этим жестом
Он так делает часто.
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