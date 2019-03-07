Источник: руководители «Реала» обсудят будущее Солари

Президент «Реала» Флорентино Перес планирует встретиться с генеральным директором клуба Хосе Анхелем Санчесом, чтобы обсудить будущее главного тренера мадридцев Сантьяго Солари, утверждает Marca.

По данным источника, руководители «Реала» могут отправить Солари в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. В течение недели «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а также потерпел поражение от «Барселоны» в рамках испанской Примеры.

Источник утверждает, что главной проблемой руководителей клуба является поиск нового тренера, который бы работал в «Реале» до конца сезона. Перес и Санчес хотели бы обеспечить стабильность клубу на окончание сезона, поэтому вопрос о кандидатуре тренера остаётся открытым.