Гамула: обидно мне за «Зенит», обидно за Семака

Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от «Вильярреала» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Зенит» или недонастроился, или подумали перед матчем игроки российского клуба, что перед ними соперник из низов турнирной таблицы, хоть и чемпионата Испании, а значит, возьмут его легко, голыми руками. Но не тут-то было. Так в еврокубках не бывает. Когда сразу не настраиваешься должным образом, потом перестроиться по ходу игры очень сложно. Это мы и увидели. Вот если бы Азмун забил гол, когда убежал один на один с вратарем при счете 0:0, могло всё сложиться иначе по конечному результату. Но и это вряд ли. Было видно, что испанская команда быстрее и техничнее, чем «Зенит», и инициативой владеть готова и умеет, способна создавать моменты. Было ведь ощущение, что испанцы вот-вот забьют. Так в итоге и получилось, увы.

Я недавно с Дзюбой общался, так понял, что у него сейчас не получается никак. Но я уверен, что забьёт Артём, прорвёт его, не сомневаюсь. А если они вдвоём будут забивать с Азмуном, то сила огромная у «Зенита» будет в нападении. Эх, обидно мне за «Зенит», обидно за Богданыча после такой игры", — цитирует Гамулу «Спорт уик-энд».