Капелло: было бы здорово увидеть вылет обоих мадридских клубов из Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло выразил мнение, что вслед за «сливочными» вылететь из Лиги чемпионов может и другая мадридская команда – «Атлетико». Напомним, финал нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира пройдёт на домашнем стадионе «матрасников» «Ванда Метрополитано».



«Как здорово было бы увидеть, как обе мадридские команды вылетают из Лиги чемпионов в год, когда финал турнира проходит в их городе. Думаю, поражение в первом матче придаст мотивации Криштиану Роналду и всему «Ювентусу». Туринцы должны доказать, что они способны на успех после такого неудачного результата», — цитирует Капелло Sport.es со ссылкой на Sky Sports.



«Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Аяксу» с общим счётом 3:5. «Атлетико» победил «Ювентус» в первом матче со счётом 2:0. Ответная встреча состоится 12 марта.

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