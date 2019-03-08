Родриго: на выезде нам надо постараться забить, ведь «Краснодар» будет атаковать

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено поделился эмоциями после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Встреча прошла в Испании и завершилась со счётом 2:1.



«В этом противостоянии осталось ещё 90 минут. Счёт 2:1 не так хорош, как 2:0, но мы можем забить и в гостях. Мы добились положительного результата, а в ответной встрече приложим все усилия, чтобы пройти дальше. Мы хорошо сыграли в первом тайме, но не во втором. После жеребьёвки думал, что шансы команд равны. Они выбили из турнира „Байер“, это серьёзный противник. На выезде нам надо постараться забить гол, потому что соперник будет атаковать», — цитирует форварда Superdeporte.

Ответная встреча состоится 14 марта в Краснодаре.