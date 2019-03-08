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Д. Луис: у «Динамо» К есть класс, это будет замечательное поколение для Украины

Д. Луис: у «Динамо» К есть класс, это будет замечательное поколение для Украины
Футбол / Лига Европы

Давид Луис, который впервые вышел на матч в статусе капитана «Челси», прокомментировал победу в домашнем матче с киевским «Динамо» (3:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Нам повезло, и я рад, поскольку у нас есть две возможности пробиться в Лигу чемпионов, так что давайте сражаться за обе. Мы провели отличный матч. Мы могли забить больше мячей, особенно в первом тайме, когда играли крайне интенсивно и создали несколько моментов. Конечно, это хороший результат, но футбол есть футбол, и дело ещё не сделано. Нас ждёт ответный матч в Киеве, где всегда тяжело играть, и мы должны проделать хорошую работу.

Думаю, они обладают высоким классом, особенно молодые игроки, и я думаю, что это будет замечательное поколение для Украины. Конечно, у них есть класс, поэтому нам нужно стараться сохранять самообладание и хорошую игру команды, что мы и продемонстрировали в этом матче. Каждую неделю, каждый день и в каждом матче мы стараемся улучшить свою игру. И, конечно, это позитивный для нас момент», — цитирует Луиса пресс-служба «Челси».

«Челси» разгромил киевское «Динамо» в Лиге Европы
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