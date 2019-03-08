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УЕФА объяснил назначенный Скоминой пенальти в ворота «ПСЖ» в матче с «МЮ»

УЕФА объяснил назначенный Скоминой пенальти в ворота «ПСЖ» в матче с «МЮ»
Футбол / Лига чемпионов

УЕФА на официальном сайте объяснил, почему судья Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «ПСЖ» в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной. Поскольку главный арбитр не смог чётко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR, в котором подобные случаи описываются как серьёзный пропущенный инцидент.

После просмотра главный арбитр подтвердил, что дистанция полёта мяча не была короткой и удар не был неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полёт мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти.

Все вышеупомянутые решения были приняты в полном соответствии с протоколом VAR», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча «ПСЖ» — «МЮ»
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