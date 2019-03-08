Агуэро признан лучшим футболистом АПЛ в феврале

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в феврале, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».



В прошедшем месяце аргентинский форвард принял участие во всех четырёх матчах «горожан» в чемпионате и записал на свой счёт семь голов. Агуэро оформил по хет-трику в ворота «Арсенала» (3:1) и «Челси» (6:0), а также забил один мяч в игре с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). Единственной командой, которой Серхио не сумел забить в Премьер-лиге в феврале, оказался «Эвертон» (2:0).



В голосовании Агуэро обошёл Эшли Барнса («Бёрнли»), Шона Лонгстаффа («Ньюкасл Юнайтед»), Садио Мане, Вирджила ван Дейка (оба – «Ливерпуль»), Поля Погба, Люка Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед») и Уилфрида Заха («Кристал Пэлас»).

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