Спортивный директор «ПСЖ» раскритиковал Рабьо за поход в клуб после матча с «МЮ»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Антеро Энрике прокомментировал новость о походе полузащитника Адриена Рабьо в ночной клуб после поражения команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3) и вылета из турнира.



«Я считаю, что такое отношение к делу и проявление непрофессионализма в отношении клуба и партнёров по команде со стороны Рабьо недопустимы. Хочу напомнить ему, что до 30 июня 2019 года он является футболистом «ПСЖ», — цитирует Энрике Sport.es со ссылкой на RMC.



Ранее стало известно, что Рабьо отказался продлевать контракт с «ПСЖ». На футболиста претендуют «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и другие европейские клубы. В настоящий момент хавбек отстранён от работы с основной командой «ПСЖ». В матче с «Манчестер Юнайтед» он участия не принимал.

Рабьо может отказаться от перехода в «Барселону» и продолжить карьеру в АПЛ