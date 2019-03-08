Женская сборная США по футболу подала иск из-за дискриминации по признаку пола

Все 28 игроков женской сборной США по футболу сегодня, 8 марта, подали в суд на Федерацию футбола США. Они считают, что подверглись дискриминации по половому признаку из-за несправедливых условий труда и его оплаты, сообщает New York Times.

Футболистки обвиняют федерацию, которая является их работодателем, в «узаконенной дискриминации по половому признаку». Спортсменки утверждают, что это влияет не только на их зарплату, но и на то, где и насколько часто они играют, как тренируются и получают медицинскую помощь, а также на то, как ездят на матчи.

Многие из этих проблем были отражены в жалобе пяти игроков сборной США, которая была подана ещё в 2016 году, но отсутствие решения заставило их искать другие способы выхода из ситуации.

Футболистки считают, что должны проводить больше матчей, чем мужская сборная, поскольку они выигрывают чаще, но при этом получают меньше денег.

Женская сборная США является действующим чемпионом мира. Американская национальная команда выиграла три мировых первенства из семи и является рекордсменом по этому показателю.

Следующий чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт во Франции с 7 июня по 7 июля 2019 года.