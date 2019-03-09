Ахметов — о матче с «Рубином»: хочется напомнить о себе, сыграть ярко

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Напомним, хавбек выступал в составе казанской команды, а летом прошлого года перешёл в стан «армейцев».



«Слукавлю если скажу, что игра с „Рубином“ будет для меня такой же, как и все остальные. Выходить против бывшего клуба — большая ответственность, хочется напомнить о себе, обязательно сыграть ярко. Постараюсь это сделать», — приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.



Матч ЦСКА — «Рубин» состоится сегодня, 9 марта, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. ЦСКА набрал 30 очков в 18 турах и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (28) — на 6-м месте.

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