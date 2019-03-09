Эмери: позитивная атмосфера поможет «Арсеналу» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 10 марта.

«Манчестер Юнайтед» находится в хорошей форме, сейчас у команды отличный момент в сезоне, но и мы остаёмся в деле. Мы сыграли с «Манчестер Юнайтед» месяц назад в Кубке Англии. Хоть мы и проиграли со счётом 1:3, но выглядели неплохо, создавали моменты.

Понимаем, в воскресенье нас ждёт очень сложный матч с отличной командой. Но мы будем играть дома, нас будут поддерживать фанаты. «Арсеналу» нужно выложиться, каждый игрок должен проявить себя, но и следовать выбранному плану на игру. Хочу, чтобы на матче была отличная атмосфера. Это поможет нам.

На матч с «Манчестер Юнайтед» выберем игроков, которые сейчас свежи. В игре с «Ренном» в Лиге Европы мы потратили много сил. Но я уверен, что выбранный состав будет соответствовать требованиям», — приводит слова Эмери The Irish Examiner.