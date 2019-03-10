Газизов: Семак должен пройти и через недовольство. Это его ещё больше закалит

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.

«Очень рад, что он лидирует в чемпионате и дошёл до 1/8 финала Лиги Европы. Держу кулаки за Сергея Богдановича. Тем более, кроме него в Питере сейчас трудится половина тренерского штаба, работавшая с нами в «Уфе». Но в игре против «Зенита» наша команда даст бой.

Семака критикуют гораздо больше, чем Роберто Манчини? Вы знаете, мне кажется, чем больше такой критики будет, тем сильнее станет Семак. Он должен через это пройти. Сергей Богданович — сильный человек и специалист. Но вся жизнь в славе не бывает. Он должен пройти и через недовольство. И это его ещё больше закалит. Семак всё равно добьется серьёзных результатов как главный тренер — это я точно знаю», — приводят слова Газизова «Известия».