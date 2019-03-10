Кириченко: «Уфа» в матче с «Зенитом» должна показать всё что имеет

Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко дал комментарий перед выездным матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Сложно сказать, как на «Зените» отразится поражение, которое было три дня назад. Наверное, это больше проблема «Зенита». Считаю, наша команда должна выходить и играть в полную силу. Всё, что мы имеем, нужно сегодня показать. Как будет играть «Зенит» и восстановился ли после достаточно тяжёлой игры — это не наша проблема.

Мне кажется, прежде всего Семак внутренне очень сильный человек. Всё от этого идёт — его успехи как футболиста и как тренера. Желаю ему больших успехов в работе главным тренером «Зенита», но не в сегодняшней игре», — сказал Кириченко в эфире телеканала «Матч Премьер».