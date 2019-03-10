Смолов — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Анжи»

Сегодня, 10 марта, в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Локомотив». Тренерские штабы определились со стартовыми составами на игру.

«Анжи»: Дюпин, Калошин, Гапон, Удалый, Белоруков, Кацаев, Гиголаев, Ондуа, Закиров, Гайдаров, Понсе.

Запасные: Будаков, Чистяков, Белов, Ягьяев, Андреев, Агаларов, Иванченко, Лескано, Долгов.

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Хёведес, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан, Ан. Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Михалик, Лапшов, Лысов, Рыбчинский, Кварацхелия, Жемалетдинов, Тугарев.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча «Анжи» — «Локомотив». Начало встречи — в 21:00 мск.