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Шунин: во втором тайме игроки «Спартака» тянули время до неприличия

Шунин: во втором тайме игроки «Спартака» тянули время до неприличия
Футбол / РПЛ

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«В моменте с пропущенным мячом стояла стенка к мячу, а игроки «Спартака» разыграли в сторону, за стенку. Как раз где игрок не защищал угол ворот. Джикия закрутил и забил. Это непростой момент. Разыграли как раз в ту часть, где ворота не защищает стенка. Просто команда соперника хорошо разыграла штрафной.

Считаю, что матч мы провели достойно. У Феди Черных была перекладина, чуть-чуть не повезло. Не хватило удачи. Если бы мы забили во втором тайме, то игра перевернулась бы. Всю вторую половину игроки «Спартака» тянули время до неприличия. Если бы от перекладины залетело, всё было бы иначе», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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