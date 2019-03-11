Гвардиола: «Манчестер Сити» — подросток в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке-04». Первый матч завершился со счётом 3:2 в пользу английской команды.



«В этом турнире случиться может всё что угодно. Чтобы проходить дальше, нам надо прикладывать невероятные усилия в ситуациях исключительного накала. То, что произошло в первом матче, может случиться и в ответном. Мы постараемся провести идеальный матч и сделать всё, что требуется для выхода в следующий раунд.



Когда выходишь из группы, это уже невероятный успех. Ты представляешь, как выходишь в следующий этап — а это группа из восьми сильнейших команд в Европе, — и это тоже невероятный успех. Таков мой подход к участию в этом турнире. Я буду судить о нашем пути в нём после того, как увижу, как мы в нём сыграем.



Я не чувствую давления, что от меня ожидают победы в Лиге чемпионов. Давление лишь в том, что от меня ждут хорошей работы, чтобы мы успешнее играли в четвертьфиналах, полуфиналах и не допускали ошибок прошлого. В этом турнире соперники такого уровня, что за ошибки быстро наказывают. Матч в Лиге чемпионов — это не просто очередной матч. Это особый матч. „Шальке“ нанёс в первой встрече два удара в створ и забил два мяча. Мы могли проигрывать в на сегодняшний день в счёте 1:3 или 1:4.



Мы подростки в этом турнире. Так я это ощущаю. Надо мечтать, метить как можно выше, но в то же время принимать, что другие клубы делают то же самое. Мы не можем отрицать того, насколько они сильны», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

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