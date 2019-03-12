Скопинцев: футбол «Краснодара» и «Ростова» сильно различается

Новичок «Краснодара» защитник Дмитрий Скопинцев рассказал о различиях в философии игры своего нынешнего клуба с «Ростовом», за который он выступал ранее.

«Прежде всего хочу сказать, что я рад оказаться именно в этом клубе, потому что игровая философия «Краснодара» мне очень близка. Я всегда хотел играть в такой футбол. Мне нравится работать с мячом, участвовать в активной фазе построения атак. Да, футбол «Краснодара» и «Ростова» сильно различается, но «Ростову» я благодарен за то, что эта команда дала мне возможность себя проявить, а это в свою очередь позволило мне оказаться здесь. С каждой тренировкой я лучше чувствую партнёров, вливаюсь в командные взаимодействия, хочу как можно быстрее начать приносить пользу «Краснодару», — цитирует Скопинцева пресс-служба „быков“.