Нойер: в ответном матче с «Ливерпулем» увидим более атакующий футбол

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча команд состоится завтра, 13 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Напомним, первый матч в Ливерпуле завершился ничьей со счётом 0:0.



«Думаю, завтра мы увидим более атакующий футбол, чем на „Энфилде“. По ходу серий одиннадцатиметровых испытываешь гораздо большее давление, нежели по ходу матчей. Таких вещей на тренировках не отрепетируешь. Потому мы этот элемент не отрабатываем.



Нас ждёт домашний матч. Думаю, наши болельщики горячо поддержат нас на „Альянц-Арене“. Мы играем дома и хотим победить», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

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