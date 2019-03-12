«Ювентус» — «Атлетико»: Спинаццола и Роналду сыграют в основе хозяев

Стали известны стартовые составы туринского «Ювентуса» и мадридского «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 12 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ювентус»: Щенсны, Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола, Матюиди, Пьянич, Джан, Бернардески, Манджукич, Роналду



Запасные: Бентанкур, Касерес, Дибала, Кин, Николусси, Перин, Ругани



«Атлетико»: Облак, Арьяс, Хименес, Годин, Хуанфран, Родри, Сауль, Лемар, Коке, Гризманн, Мората



Запасные: Адан, Савич, Монтеро, Витоло, Карро, Калинич, Корреа

Матч «Ювентус» — «Атлетико» пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Начало встречи — в 23:00 мск. Напомним, в первом матче «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.