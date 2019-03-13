Коке: «Ювентус» оказался настырнее и реализовал свои моменты

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоялась в Турине и завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0. Все три мяча в составе «Ювентуса» забил нападающий Криштиану Роналду.



«Вечер выдался очень непростым. Соперник оказался настырнее и реализовал свои моменты. Могу лишь только их поздравить. Мы сыграли лучше на «Метрополитано», а сегодня «Ювентус» оказался сильнее. Нам нужно изучить свои ошибки», – цитирует Коке официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.



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