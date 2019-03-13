«Барселона» — «Лион»: онлайн-трансляция матча начнётся 13 марта в 23:00

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Лион». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. В роли его ассистентов выступят Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Томаш Мусял.



Первый матч, который прошёл 19 февраля на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе, завершился со счётом 0:0.



На групповом этапе Лиги чемпионов «Барселона» выступала в группе B с «Тоттенхэм Хотспур», миланским «Интером» и эйндховенским ПСВ. «Лион» соперничал с «Манчестер Сити», донецким «Шахтёром» и «Хоффенхаймом» в группе F.