Источник: «Барселона» не станет подписывать Алексиса Санчеса

Руководство «Барселоны» не заинтересовано в возвращении в команду чилийского форварда «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, сообщает Mundo Deportivo. Ранее появились слухи, согласно которым Санчес может перейти в «Барселону» по окончании сезона на правах аренды.

Алексис Санчес выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год. За это время он выиграл чемпионат и Кубок Испании. Также Санчес в составе каталонского клуба четырежды выигрывал Суперкубок Испании, стал двукратным победителем клубного чемпионата мира.

В 2014 году Санчес перешёл в «Арсенал». Лондонский клуб заплатил за чилийца € 42,5 млн. А в 2018 году «Арсенал» обменял Алексиса на Генриха Мхитаряна. Тогда «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» совершили прямой обмен.

В нынешнем сезоне Санчес принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.