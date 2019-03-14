Вальверде: мы все помешаны на Лиге чемпионов, и Месси тоже

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о домашней победе в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (5:1).



«В первом тайме мы играли в прекрасный футбол и доминировали над противником. После перерыва они стали рисковать и смогли отыграть один мяч. В Лиге чемпионов нельзя расслабляться, и было ощущение, что «Лион» близок к тому, чтобы сравнять счёт.



Мы все помешаны на Лиге чемпионов, и Лионель Месси тоже. Он сыграл выдающийся матч. Мы сделали всё, чтобы выйти в следующий раунд. Посмотрим, какой соперник нам достанется», – цитирует Вальверде Marca.

Первая встреча, прошедшая во Франции, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.