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«Зенит» в матче с «Вильярреалом» в Испании поддержат более 300 болельщиков

«Зенит» в матче с «Вильярреалом» в Испании поддержат более 300 болельщиков
Футбол / Лига Европы

Болельщики из Санкт-Петербурга поддержат «Зенит» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру в пресс-службе клуба, на игре в Испании будут присутствовать 330 фанатов сине-бело-голубых.

Матч «Вильярреал» – «Зенит» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем. Помогать ему будут ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – Бруну Родригиш.

Напомним, в первом матче команд, который состоялся в Санкт-Петербурге 7 марта, «Зенит» потерпел поражение со счётом 1:3.

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