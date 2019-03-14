«Зенит» в матче с «Вильярреалом» в Испании поддержат более 300 болельщиков

Болельщики из Санкт-Петербурга поддержат «Зенит» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».



Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру в пресс-службе клуба, на игре в Испании будут присутствовать 330 фанатов сине-бело-голубых.



Матч «Вильярреал» – «Зенит» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем. Помогать ему будут ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – Бруну Родригиш.



Напомним, в первом матче команд, который состоялся в Санкт-Петербурге 7 марта, «Зенит» потерпел поражение со счётом 1:3.

«Краснодар» — «Валенсия», «Вильярреал» — «Зенит». Прогнозы на Лигу Европы Оборона «Зенита» продолжит трещать по швам, в Краснодаре ожидаем голевое пиршество.