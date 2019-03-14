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Роналду пообещал Эвра, что «Ювентус» разгромит «Атлетико», за пять дней до матча

Роналду пообещал Эвра, что «Ювентус» разгромит «Атлетико», за пять дней до матча
Футбол / Лига чемпионов

Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра в своём «инстаграме» опубликовал переписку с нападающим бьянконери Криштиану Роналду, которая состоялась за пять дней до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

«Бро, я рассчитываю, что вы совершите камбэк. Я никогда в тебе не сомневался, а люди убивают меня каждый раз, когда ты или «Ювентус» проигрываете», — написал Эвра.

Роналду ответил на сообщение француза следующим образом: «Я знаю. Мы пройдём дальше, бро. Дома мы их размажем».

Также Эвра оставил под постом следующую подпись: «Это наша с Криштиану переписка за пять дней до того невероятного камбэка. Это показывает уверенность, злость и решительность лучшего футболиста в мире. Мы должны поблагодарить родителей Роналду и бога за то, что они дали нам такого отличного человека и невероятного игрока. Он показывает себя в каждом важном матче, несмотря на давление!»

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