Смолов: пообщался бы с Петром I про «окно в Европу»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал о человеке, который сильнее всего впечатлил его при встрече, и об исторической личности, с кем хотел бы поужинать.

«Сильнее всего при встрече впечатлил Сулейман Керимов. Поразил масштаб его личности. Человек, добившийся таких высот, с такими возможностями, общается с тобой на равных, что ты не чувствуешь дистанцию между вами. Это очень круто.

Историческая личность, с кем хотел бы поужинать? Пётр I. Пообщались бы с ним про «окно в Европу», — приводит слова российского нападающего пресс-служба «железнодорожников».

Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний игрок забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах.