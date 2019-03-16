«Кальяри» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Фиорентину». Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Кальяри» Жоао Педро, отличившийся на 52-й минуте. В середине второго тайма преимущество хозяев увеличил защитник Лука Чеппители. На 88-й минуте хавбек «Фиорентины» Федерико Кьеза отыграл один мяч.

«Фиорентина», набрав 37 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кальяри» (30) — 13-е.

В 29-м туре итальянского первенства «Кальяри» на выезде 29 марта сыграет с «Кьево» в Вероне, а «Фиорентина» 31 марта на домашнем стадионе во Флоренции примет «Торино».

Статистика игроков Серии А доступна на «Чемпионате».