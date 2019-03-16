Головин: выиграть в гостях у одного из лидеров Лиги 1 приятно вдвойне

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча 29-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (1:0).

Напомним, российский хавбек вышел на поле в стартовом составе. На 79-й минуте его заменил полузащитник Вильям Ванкёр. Автором единственного гола матча стал хавбек «Монако» Винисиус Мораис, отправивший мяч в ворота «Лилля» на 90-й минуте.



«Получилась достаточно открытая игра. Думаю, было видно, что и мы, и они старались забить, много времени проводили в атаке. Хороших моментов для этого было немало у обеих команд. Здорово, что в конце матча сумели реализовать одну из возможностей. Нам сейчас очень нужны очки, чтобы подняться в турнирной таблице. А выиграть в гостях у одного из лидеров чемпионата приятно вдвойне», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



«Лилль», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (30) — 16-е.