Фанаты «Енисея» во время игры с «Арсеналом» вывесили баннер «Дима, уходи»

Болельщики «Енисея», посетившие выездной матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:2), призвали главного тренера красноярской команды Дмитрия Аленичева уйти в отставку.

На гостевом секторе, на котором присутствовало не менее 20 человек, фанаты «Енисея» вывесили баннер со словами «Дима, уходи».

Фото доступно на странице «Фан-сектор Красноярск| Ультрас» в сети «ВКонтакте».

«Енисей», набрав 11 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В 21-м туре Премьер-Лиги красноярская команда на домашнем поле сыграет с казанским «Рубином». Встреча состоится в Красноярске на стадионе «Центральный» 30 марта и начнётся в 11:30 мск.

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