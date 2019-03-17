«Уфа» — «Ахмат»: Сысуев получил травму и покинул поле с помощью докторов

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Сысуев не смог доиграть домашний матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» из Грозного.

Сысуев получил травму во втором тайме игры. 31-летний футболист был заменён на 70-й минуте на хавбека Азера Алиева. Игрок покинул поле с помощью докторов.

Матч «Уфа» — «Ахмат» сейчас проходит в Уфе на стадионе «Нефтяник». К 80-й минуте счёт 1:0 в пользу клуба из Грозного. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне чемпионата России Сысуев забил 2 гола в 16 матчах.

«Ахмат», набрав 24 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Уфа» (16) — 15-е.

В 21-м туре российского первенства «Ахмат» 30 марта дома примет «Спартак», а «Уфа» на следующий день в гостях сыграет ЦСКА.